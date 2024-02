Gastronomie im Harz Neuer Name, neue Speisekarte: Was aus „Word-Haus“ in Quedlinburg wird

Alles wird neu in der ehemaligen Wassermühle: der Name, das Interieur, die Speisekarte: Wer im März im Wordgarten in Quedlinburg ein neues Restaurant eröffnen will und was die Gäste hier erwartet.