weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Millionenloch drastisch verkleinert: Neuer Finanzplan: Quedlinburg drückt Defizit auf 5,66 Millionen Euro

Millionenloch drastisch verkleinert Neuer Finanzplan: Quedlinburg drückt Defizit auf 5,66 Millionen Euro

Trotz knapper Kassen schaffen es die Finanzplaner in Quedlinburg, die Haushaltslücke deutlich zu reduzieren. Doch der Blick in die Zukunft zeigt: Die kommenden Jahre werden finanziell alles andere als einfach für die Welterbestadt.

Von Petra Korn 20.02.2026, 10:19
Im Quedlinburger Rathaus ist die Finanzplanung der Stadt für das Jahr 2026 noch einmal überarbeitet worden.
Im Quedlinburger Rathaus ist die Finanzplanung der Stadt für das Jahr 2026 noch einmal überarbeitet worden. Archivfoto: Frank Drechsler

Quedlinburg/MZ. - Mit einem Blick zurück hat die Stadtverwaltung Quedlinburg das Loch in der Stadtkasse für 2026 um gut 2,5 Millionen Euro verkleinern können: Statt anfangs 8,2 Millionen Euro beträgt die Lücke im Ergebnisplan, in dem die laufenden Aufwendungen erfasst sind, nun 5,66 Millionen Euro.