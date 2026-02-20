Trotz knapper Kassen schaffen es die Finanzplaner in Quedlinburg, die Haushaltslücke deutlich zu reduzieren. Doch der Blick in die Zukunft zeigt: Die kommenden Jahre werden finanziell alles andere als einfach für die Welterbestadt.

Im Quedlinburger Rathaus ist die Finanzplanung der Stadt für das Jahr 2026 noch einmal überarbeitet worden.

Quedlinburg/MZ. - Mit einem Blick zurück hat die Stadtverwaltung Quedlinburg das Loch in der Stadtkasse für 2026 um gut 2,5 Millionen Euro verkleinern können: Statt anfangs 8,2 Millionen Euro beträgt die Lücke im Ergebnisplan, in dem die laufenden Aufwendungen erfasst sind, nun 5,66 Millionen Euro.