Millionenloch drastisch verkleinert Neuer Finanzplan: Quedlinburg drückt Defizit auf 5,66 Millionen Euro
Trotz knapper Kassen schaffen es die Finanzplaner in Quedlinburg, die Haushaltslücke deutlich zu reduzieren. Doch der Blick in die Zukunft zeigt: Die kommenden Jahre werden finanziell alles andere als einfach für die Welterbestadt.
20.02.2026, 10:19
Quedlinburg/MZ. - Mit einem Blick zurück hat die Stadtverwaltung Quedlinburg das Loch in der Stadtkasse für 2026 um gut 2,5 Millionen Euro verkleinern können: Statt anfangs 8,2 Millionen Euro beträgt die Lücke im Ergebnisplan, in dem die laufenden Aufwendungen erfasst sind, nun 5,66 Millionen Euro.