Riesen-Dose zum Geldabheben: Harzsparkasse stellt zylinderförmigen Bau mit integriertem Automaten in Bad Suderode auf. Warum er dort steht, wo er steht und welche Angebote Kunden künftig nutzen können.

Neue SB-Stelle der Sparkasse geht in Bad Suderode bald in Betrieb

Hier gibt’s bald Geld: die neue SB-Stelle der Harzsparkasse in Bad Suderode.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Suderode/MZ. - Er ist rot-weiß, erinnert entfernt an eine riesige Dose und sorgt seit Dienstag für Aufsehen in Bad Suderode: der zylinderförmige Selbstbedienungscontainer, den die Harzsparkasse auf dem Markt aufgestellt hat. Die neue SB-Stelle soll den Kunden auch in Zukunft ermöglichen, vor Ort Geld abzuheben, einzuzahlen und Kontoauszüge zu drucken. Die Sparkasse investierte dafür nach eigenen Angaben 140.000 Euro.