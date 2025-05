Eine Austellung der armenischen Künstlerin Narine Zolyan ist im Galeriecafé „Haus Sonnenschein“ in Gernrode zu sehen. Was gezeigt wird und warum die neue Ausstellung für Zolyan eine Herausforderung gewesen ist.

Neue Ausstellung in Gernrode behandelt komplexe Themen: „Eine Herausforderung“

Blick in die Ausstellung "Lebenspalette" mit Arbeiten von Narine Zolyan im Galeriecafé "Haus Sonnenschein" in Gernrode.

Gernrode/MZ. - Es ist ein starker Kontrast zwischen duftendem Flieder oder Tulpen als Symbol neuen Lebens und Themen wie dem Krieg um die Region Bergkarabach, armenisch Arzach, die Narine Zolyan in ihrer Malerei künstlerisch umgesetzt hat. Die in seiner Galerie präsentierten Ausstellungen durch eine florale Gestaltung zu umrahmen, das hat für Christoph Kleinhanns Tradition. Doch bei den Themen der Arbeiten von Narine Zolyan sei das „äußerst, äußerst schwierig“, sagt der Galerist. Deshalb sei der florale Part diesmal auch klein und durch die Auswahl der Gefäße in armenischen Nationalfarben angepasst, sagt Christoph Kleinhanns.