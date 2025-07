Neue Arztpraxis in Falkenstein/Harz - was die Patienten erwartet

Ermsleben/MZ. - Rappelvoll ist das Wartezimmer. Und am Empfangstresen stehen Leute, bis in den Flur hinein. Doch Sprechstunde ist nicht. Und die Leute, die warten auch nicht, dass sie aufgerufen werden. Sie sind an diesem späten Nachmittag nur zum Gucken gekommen in die neue Landarztpraxis im Wohngebiet Konradsburger Straße in Ermsleben. Und um sich davon zu überzeugen, was binnen vergleichsweise kurzer Zeit – Baubeginn war im Oktober – entstehen kann, wenn alle Zahnräder ineinandergreifen.