Projektmodell in Zeitz - Raus aus den Depressionen und rein ins Erwerbsleben

Toni Wöllner, Niklas Fischer und Maria Gesler (v.l.) sind Teilnehmer der Maßnahme „PraeVer – Prävention durch Veränderung“ und nehmen im Rahmen eines Projekttages Ausbesserungen am Zaun des Lebenshofs für Tiere in Geußnitz vor.

Geußnitz/MZ. - Dass es Toni Wöllner noch vor Kurzem sehr schlecht ging, sieht man dem jungen Mann nicht mehr an. „Vor drei Jahren hatte ich nicht einmal die Kraft aufzustehen, geschweige denn, mir etwas zum Essen zu machen“, beschreibt der heute 32-Jährige seine damalige Situation. „Wenn ich nicht in dieses Projekt gekommen wäre, weiß ich nicht, was aus mir geworden wäre.“