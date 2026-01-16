Bei einer Aktion des Westerhäuser Weihnachtscountdowns wurde nicht nur gefeiert, sondern auch großzügig gespendet. Wie viel Geld für den ASB-Wünschewagen zusammenkam, sorgt für eine echte Überraschung.

Westerhausen/MZ/son. - Was anderswo Lebendiger Adventskalender heißt, ist in Westerhausen der Weihnachtscountdown. An einem Tag hatte der Verein „Wir für Westerhausen“ zum „Trinken für den guten Zweck“ eingeladen: Das Geld aus dem Verkauf von Getränken und Speisen sowie Einzelspenden waren für den ASB-Wünschewagen Sachsen-Anhalt vorgesehen.