  4. Harz zeigt Herz: Nächstenliebe in Aktion: Westerhausen spendet für letzte Wünsche schwerkranker Menschen

Bei einer Aktion des Westerhäuser Weihnachtscountdowns wurde nicht nur gefeiert, sondern auch großzügig gespendet. Wie viel Geld für den ASB-Wünschewagen zusammenkam, sorgt für eine echte Überraschung.

16.01.2026, 14:15
Der ASB-Wünschewagen Sachsen-Anhalt stand interessierten Besuchern des Westerhäuser Weihnachtscountdowns offen.
Foto: Verein

Westerhausen/MZ/son. - Was anderswo Lebendiger Adventskalender heißt, ist in Westerhausen der Weihnachtscountdown. An einem Tag hatte der Verein „Wir für Westerhausen“ zum „Trinken für den guten Zweck“ eingeladen: Das Geld aus dem Verkauf von Getränken und Speisen sowie Einzelspenden waren für den ASB-Wünschewagen Sachsen-Anhalt vorgesehen.