Thale. – Am Donnerstagabend ist ein 15-Jähriger bei einem Unfall in Thale schwer verletzt worden, wie die Polizei meldet.

Demnach war der 15-Jährige gegen 19 Uhr mit seinem Moped auf der L92 in Richtung Neinstedt unterwegs, als er nach links auf ein Grundstück fahren wollte. Ein 32-Jähriger, der hinter dem Jugendlichen gefahren sei, habe ihn in dem Moment mit seinem Auto überholen wollen.

Es kam zum Zusammenprall, das Auto kam von der Straße ab, so die Polizei weiter. Der 15-Jährige sei schwer verletzt worden. Am Auto sei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden.