Nach Stromausfall in Quedlinburg alle wieder am Netz

In Quedlinburg hat es am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages Störungen bei der Stromversorgung gegeben.

Quedlinburg/MZ - Ein Kurzschluss in einer Kundentrafostation hat am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages zu Ausfällen in der Stromversorgung in Quedlinburg geführt. Die technischen Mitarbeiter der Stadtwerke Quedlinburg haben die Ursache schnell finden und beheben können. Nach knapp 90 Minuten waren alle wieder am Netz.

Ab 10.20 Uhr waren am Sonntag dutzende Meldungen über den Ausfall der Versorgung eingangen, so aus der Innenstadt wie der Hohen Straße, der Adelheid- oder der Kaiser-Otto-Straße, aber auch aus der Westerhäuser Straße und dem Bornholzweg. Betroffen sei der Bereich zwischen der Bode und der A 36, sagte Eiko Fliege, Geschäftsführer der Stadtwerke Quedlinburg GmbH, am Vormittag. Zur genauen Zahl der Haushalte bzw. Kunden konnte zunächst nichts gesagt werden. Alle verfügbaren technischen Kräfte der Stadtwerke seien im Einsatz, um die Fehlerstelle einzugrenzen, so der Geschäftsführer. Dabei könne es mehrfach zu Ein- und Ausschaltungen der Stromversorgung kommen.

Vermutet worden war zunächst ein Fehler in einer Mittelspannungsleitung. Das bestätigte sich nicht. Vielmehr hatte der Kurzschluss in der Kundentrafostation im Innenstadtbereich dazu geführt, dass sich das Netz aus Sicherheitsgründen abgeschaltet hatte. „Das ist sehr schnell erkannt worden“, so Eiko Fliege. Kurz vor 12 Uhr hätten alle vom Ausfall betroffenen Kunden wieder versorgt werden können. Bei einem Kabelfehler hätte allein das Eingrenzen länger gedauert. „Ich bin froh, dass wir am zweiten Weihnachtsfeiertag und bei diesen Temperaturen nichts haben, was nicht schnell behoben werden konnte“, so der Geschäftsführer.