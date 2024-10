Zuletzt hatte es Diskussionen um den Betrieb des Seniorentreffs in Bad Suderode im Harz gegeben. Und jetzt?

Nach Diskussionen: Wie steht es um den Seniorentreff in Bad Suderode?

Senioren haben in Begegnungsstätten eine Möglichkeit, zusammenzukommen und sich zu treffen.

Bad Suderode/MZ. - Wie steht es um die Seniorenbegegnungsstätte in Bad Suderode? Zuletzt hatte es einige Diskussionen im Rat und Überlegungen gegeben, die Einrichtung in die Hände der Stadt Quedlinburg zu legen. Was bei der Betreiberin, der Awo, für Irritationen gesorgt hatte, die darauf verwies, sich mehr als 15 Jahre ohne öffentliche Unterstützung um die Senioren im Ort gekümmert zu haben. Und nun?