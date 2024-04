Diebe hatten vorigen Sommer im zum Imbiss umgebauten Container einen Brand gelegt. Die Inhaber-Familie wagt den Neustart am Ditfurter See. Warum es nicht früher losgehen konnte.

Nach Brandanschlag: Imbiss im umgebauten Container am Ditfurter See öffnet wieder

Ein echter Hingucker: der zum „Gil-lato“-Imbiss mit Terrasse umgebaute Überseecontainer am Ditfurter See.

Ditfurt/MZ. - Eine Frage stand lange unbeantwortet im Raum: Hat „Gil-lato“ am Ditfurter See eine Zukunft? Im Juli vergangenen Jahres waren Täter in den zum Imbiss mit Terrasse umgebauten Seecontainer eingestiegen und hatten Feuer gelegt. Inhaber Marco Schier und seine Familie standen vor einem geplatzten Traum, der nach nur drei Monaten seit der Eröffnung zu Ende war. Doch sie wagen den Neustart: Ab Sonnabend, 27. April, können Einheimische und Besucher wieder Pommes und gefüllte Fladenbrote, verschiedene Getränke und Eis kaufen.