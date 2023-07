Ein besonderer Imbiss lädt am Ditfurter See zum Verweilen ein: Ein Überseecontainer. Doch nun ist das Ausflugsziel zum Ziel von Einbrechern geworden.

Einbruch: Ausflugslokal am Ditfurter See ausgeraubt und angezündet

Ditfurt/MZ - Erst seit Mai steht ein großer Überseecontainer am Ditfurter See, jetzt ist die neue Verkaufsstation von „Gil-lato“ das Opfer von Einbrechern geworden. In der Nacht zum Montag (24. Juli) drangen Unbekannte gewaltsam in den Imbiss ein, berichtet ein Sprecher des Polizeireviers Harz.

Gestohlen haben sie nach seinen Angaben einen Kaffeeautomaten im Wert von 7.000 Euro. Doch damit nicht genug: Bevor sie mit der Beute flüchteten, zündeten die Einbrecher den etwa sechs mal zwei Meter großen Metallquader an.

Ersten Schätzungen der Beamten zufolge soll der Sachschaden bei rund 40.000 Euro liegen. Die Polizisten haben die Ermittlungen zum Einbruch und zur Brandursache aufgenommen.

Hintergrund: Der Container wurde Ende März ausgeliefert, in Quedlinburg umgebaut und am Ditfurter See eingerichtet. Auf seinem Dach – in gut 2,60 Metern Höhe – konnten Gäste seitdem Softeis, Cocktails, Falafel oder Bratwurst genießen und den Blick übers Wasser schweifen lassen.