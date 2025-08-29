Der Kirchturm ist wieder eingeräumt, Führungen sind möglich; und zum Tag des offenen Denkmals lädt die Kirchengemeinde St. Marien in Harzgerode auch ein. Was die Besucher rund 100 Stufen über Stadt - neben einem fantastischen Ausblick - erwartet.

Museum hoch über der Stadt: Türmerwohnung ist wieder eingerichtet

Jürgen Bentzius (l.) und Manfred Seifert in der Türmerwohnung, die sie mit eingeräumt haben. Anfang der 1950er hatte die Türmerin ein Telefon bekommen.

Harzgerode/MZ. - „Also, die Tante hätte sich gefreut, hier zu wohnen“, sagt Manfred Seifert, sich in den frisch hergerichteten Räumen umschauend. Als Kirchenführer in Harzgerode führt ihn sein Weg regelmäßig in die alte Wohnung seiner Tante, fast 100 Stufen über und mit fantastischem Blick auf die Stadt.