St. Marien in Harzgerode Museum hoch über der Stadt: Türmerwohnung ist wieder eingerichtet
Der Kirchturm ist wieder eingeräumt, Führungen sind möglich; und zum Tag des offenen Denkmals lädt die Kirchengemeinde St. Marien in Harzgerode auch ein. Was die Besucher rund 100 Stufen über Stadt - neben einem fantastischen Ausblick - erwartet.
29.08.2025, 13:46
Harzgerode/MZ. - „Also, die Tante hätte sich gefreut, hier zu wohnen“, sagt Manfred Seifert, sich in den frisch hergerichteten Räumen umschauend. Als Kirchenführer in Harzgerode führt ihn sein Weg regelmäßig in die alte Wohnung seiner Tante, fast 100 Stufen über und mit fantastischem Blick auf die Stadt.