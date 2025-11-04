Neuer Lokalkrimi aus dem Harz Mord im Selketal? Ex-Bürgermeister veröffentlicht Harz-Krimi
Ein mysteriöser Todesfall, ein weltberühmtes Kunstwerk und ein neugieriger Rentner - Pansfeldes ehemaliger Ortsbürgermeister Heiko Wiedenbeck präsentiert seinen ersten Krimi: „Was zu beweisen war“ spielt in den Wäldern rund um den Falkenstein. Am 5. November stellt er das Buch im Museumshof Meisdorf vor.
Pansfelde/MZ. - Die Harzer Wälder sind eine beliebte Kulisse für Krimis - jetzt ist einer hinzugekommen. Sein Autor lebt in Falkenstein und ist dort kein Unbekannter: Heiko Wiedenbeck, ehemaliger Ortsbürgermeister von Pansfelde, erzählt in „Was zu beweisen war“ vom Tod eines ehemaligen Waldarbeiters, bei dem alle in der Gegend an einen Unfall glauben - bis auf einen. Ein Lehrer im Ruhestand will herausfinden, was wirklich geschah, und gerät bei seinen Ermittlungen rund um die Burg Falkenstein selbst in Gefahr.