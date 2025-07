Beim achten Wirtschaftsforum der Stadt Quedlinburg geht es um die Industrie- und Energiepolitik der Zukunft. Was beleuchtet werden soll, und wer die Referenten sein werden.

Moderne Industrie- und Energiepolitik: Wie geht das in Quedlinburg?

Quedlinburg/MZ. - Lange vor seiner ersten Amtszeit hieß es in Quedlinburg, es werde kein Industriegebiet mehr gebraucht, weil die Karawane der Investoren vorbeigezogen ist, erinnert Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU). „Mittlerweile sind wir eine Oase, und die Karawane ist wieder in Quedlinburg gelandet. Wir müssen aber auch etwas dafür tun, dass sie hierbleibt.“ Was? Darum geht es beim nächsten, dem inzwischen achten Wirtschaftsforum der Stadt Quedlinburg.