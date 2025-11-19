„Mit Lichterglanz und Schellenklang“ – unter diesem Motto lädt die Band „ApplePie“ aus Quedlinburg zu einer musikalischen Reise durch die Winter- und Weihnachtszeit ein. Drei öffentliche Konzerte sind in verschiedenen Orten geplant– und zwei exklusive Auftritte.

Mit Schellenklang durch den Advent: „ApplePie“ aus Quedlinburg geht wieder auf Tour

Die Quedlinburger Band "ApplePie" tourt in der Vorweihnachtszeit wieder durch das Harzvorland.

Quedlinburg/MZ/pek. - Es ist schon eine Tradition: Immer zur Vorweihnachtszeit tourt die Quedlinburger Band „ApplePie“ mit ihrem Programm „Mit Lichterglanz und Schellenklang“ durch das Harzvorland. In den kommenden Wochen sind drei Konzerte geplant - und zwei weitere besondere.

Gisela Brinksmeier – sie spielt Geige – , Katrin Hoffmann-Sporer – sie musiziert mit Bodhran sowie Tin-Whistle und singt – und Reiner Sporer, der ebenfalls singt sowie Gitarre und Cister spielt, wollen auf ihrer kleinen Tour ihr Publikum mit irischen und englischsprachigen Liedern und Balladen zur Winter- und Weihnachtszeit erfreuen. Dabei werden auch meditative Texte zu hören sein.

Das erste Konzert findet am Samstag, 6. Dezember, in der Sankt-Georg-Kirche in Warnstedt statt; Beginn ist 17 Uhr. Zu weiteren Konzerte wird am Montag, 8. Dezember, in Johanniskapelle Quedlinburg eingeladen sowie am Dienstag, 9. Dezember, in die Katharinenkirche Neinstedt; Beginn ist hier jeweils 16 Uhr.

Der Eintritt ist zu den Konzerten ist frei; um eine Spende am Ausgang wird gebeten. Den Konzertbesuchern wird warme Bekleidung empfohlen, da die Kirchen in der Regel unbeheizt sind.

Am 16. Dezember werden die drei Musiker aus Quedlinburg ein weihnachtliches Konzert speziell für die Bewohner des Seniorenzentrums „Azurit“ in Quedlinburg geben und am 18. Dezember für die Mitarbeiter des Hauses.

„ApplePie“ gibt es seit 2016, seit 2019 spielt die Band in der aktuellen Besetzung.