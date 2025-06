Die erste gemeinsame Großübung der Feuerwehren der Städte Oberharz am Brocken, Harzgerode und Thale hat am Wochenende für Aufmerksamkeit gesorgt. 170 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das erdachte Szenario unter Kontrolle zu bringen. Worauf es dabei ankam und wie das Ganze abgelaufen ist.

Stiege/Güntersberge/Allrode/MZ. - Die Sonne steht hoch am Himmel, die Luft ist warm. Perfektes Ausflugswetter. Doch dann: Ein Brand bricht aus. Was als schöner Himmelfahrtsausflug begonnen hat, endet in einem Drama. Im Wald bei Stiege, hinter der Selkenfelder Schanze, wüten die Flammen, und das Feuer breitet sich aus. Richtung Allrode. Richtung Güntersberge. So weit zur Ausgangslage. Die ist, wenn auch der Realität nachempfunden, nur erdacht. Das Szenario dient den Feuerwehren der Städte Oberharz am Brocken, Harzgerode und Thale am Samstag zum Üben.