Merseburg/MZ. - Mit Blick in Richtung Schweiz, wo ein Gletscherabbruch jüngst das Dorf Blatten traf, mag man sich im Saalekreis in Sicherheit wiegen. Doch auch hier ereignen sich Naturkatastrophen: das Jahrhunderthochwasser von 2013, der Hangrutsch in Röglitz im selben Jahr oder Überschwemmungen und Schlammmassen infolge einer Gewitterzelle in Weida-Land im Jahr 2017. Seit 2002 verzeichnete der Gesamtverband der Versicherer 146 Starkregenereignisse im Saalekreis. Selbst die Möglichkeit künftiger Erdbeben schließt das GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung nicht gänzlich aus, schränkt jedoch ein: „Schadensrelevante Beben sind als selten einzustufen."

