Die Drehleiter ist im Einsatz bei einer Feuerwehrübung am Rathaus in Thale.

Thale/MZ. - „Wir haben einige Investitionen vor uns, die spektakulär werden“, sagt Thales Stadtwehrleiter Steffen Bornemann. Es gehe um Millionen, die beispielsweise in den An- und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Westerhausen und in neue Einsatzfahrzeuge investiert werden. Es seien keine Wünsche der Kameraden, sondern festgestellte Bedarfe, damit die Freiwilligen im Notfall helfen oder sich beispielsweise um vorbeugenden Brandschutz kümmern können.