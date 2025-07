Nach Hackerangriff auf Ameos Ameos-Mitarbeiter in Aschersleben bangen um ihre Gehälter: Unternehmen verspricht pünktliche Zahlung

Nachdem in der vergangenen Woche deutschlandweit in Folge eines Hackerangriffs Computer bei Ameos ausgefallen waren, bangen Mitarbeiter in Aschersleben um die pünktliche Zahlung ihrer Löhne. Laut dem Konzern gibt es aber keinen Grund zur Sorge.