In der Orangerie des Dessauer Luisiums lädt gegenwärtig die Ausstellung „Arten und Orte, wahrnehmen“ ein. Was man dort über bestimmte Pflanzen lernen kann, sie stellvertretend für viele andere stehen und warum deren Schutz wichtig ist.

„Arten und Orte, wahrnehmen“: Blick in die Ausstellung in der Orangerie des Luisiums. Sie lädt bei freiem Eintritt bis zum 15. September zum Besuch ein.

Dessau/MZ. - Die Graue Skabiose, die Trauben-Graslilie, der Stängellose Tragant und das Zierliche Brillenschötchen stehen im Mittelpunkt einer kurzweiligen wie erhellenden Ausstellung in der Orangerie des Luisiums. „Arten und Orte, wahrnehmen“ heißt die, wurde am Donnerstagabend eröffnet, und wird in Kooperation der Hochschule Anhalt und der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz bis zum 15. September gezeigt.