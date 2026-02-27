Rund zwei Millionen Euro will die Wohnungsgenossenschaft Quedlinburg 2026 in ihre Häuser stecken und ihre Modernisierungen konsequent fortsetzen. Was vorgesehen ist, und wie die Themen Wärmeversorgung und Fachkräftemangel die Planungen beeinflussen.

Die Sanierung der Fassade des Mehrfamilienhauses Erlenstraße 4 gehört zu den Projekten, die die Wohnungsgenossenschaft Quedlinburg im Jahr 2025 umgesetzt hat. 2026 will sie zwei Millionen Euro in ihren Bestand investieren.

Quedlinburg/MZ. - Mit einer Fassade in frischem Weiß mit farbigen Akzenten in Gelb, Orange und Rot hat das große Mehrfamilienhaus Erlenstraße 4 in Quedlinburg ein neues Antlitz bekommen; es fügt sich so nun in das Erscheinungsbild der Häuser der Wohnungsgenossenschaft Quedlinburg in Weyhegarten und Fliederweg ein, rundet das Gesamtbild ab. Die Fassadensanierung war eines der Projekte, die die Genossenschaft im Jahr 2025 umgesetzt hat. Auch 2026 soll Geld in die Hand genommen werden: Geplant ist, erneut rund zwei Millionen Euro zu investieren, erklären Peter Stentzel und Daniel Resch, Vorstände der Wohnungsgenossenschaft.