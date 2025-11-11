Gute Nachricht im Harz Mehr Städtebaufördergeld für Quedlinburg: Welche Straße nun doch gebaut werden kann
Quedlinburg bekommt für das Programmjahr 2025 mehr Geld aus der Städtebauförderung als avisiert - und damit nun doch auch Mittel für den Ausbau einer Straße. Was ebenfalls unterstützt wird.
Quedlinburg/MZ. - 1,7 Millionen Euro sind der Stadt Quedlinburg als Fördergeld aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ für das Programmjahr 2025 in Aussicht gestellt worden – deutlich weniger als die beantragten 4,6 Millionen Euro. Nun hat es eine positive Veränderung gegeben.