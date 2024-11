Quedlinburg/MZ. - Was aus dem Kissen kommt, wenn sie Frau Holle beim Schütteln helfen? Das können die Mädchen und Jungen aus der Kita „Sonnenkäfer - Otto Boldt“ und dem Christlichen Kinderhaus selbst ausprobieren. Auch dem gestiefelten Kater oder Rotkäppchen und dem Wolf können sie im Seniorenzentrum Azurit in Quedlinburg begegnen, das sich in diesen Tagen in eine kleine Märchenwelt verwandelt hat: Auf den Fluren sind Szenen aus fünf Klassikern aufgebaut - mit Figuren, die sich bewegen und bis ins Detail liebevoll gestaltet. Das Unternehmen „Tränklers rollende Märchenwelten“ war auf sie zugekommen, berichtet Viola Tharann, Leiterin des Seniorenzentrums, die sofort begeistert war: „Etwas Bezauberndes für unser Haus.“ Seit Mittwoch ist nun Märchenzeit - die Figuren sind noch am Freitag, 8. November, am Vormittag zu sehen -, und die Bewohner wie die Mieter der 70 Wohnungen sind im ganzen Haus unterwegs, berichtet Tharann. „Die Freude, die sie dabei haben, ist schön.“ Eingeladen worden seien auch die mit dem Seniorenzentrum kooperierenden Kitas. Auf sie warteten an den Stationen Seniorinnen, die den Kindern die Märchen vorlasen oder mit ihnen Lieder dazu sangen, und Mitarbeiterinnen des Azurits hatten für die jungen Besucher kleine Rätsel und Mitmachaktionen vorbereitet. Wie etwa die Süßigkeiten, die sich aus Frau Holles Kissen schütteln ließen.