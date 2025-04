Ditfurt feiert in den Mai hinein. Wie das Programm am 30. April am Rathaus und am Badesee aussieht.

Maibaum, Maifeuer und Musik am See - Ditfurt feiert

Ditfurt/MZ/son. - Mit vereinten Kräften stellen Kameraden der freiwilligen Feuerwehr am Mittwoch, 30. April, um 18 Uhr den Maibaum auf dem Ditfurter Rathausplatz auf. Damit beginnt die Mai-Feier in der Vorharz-Gemeinde.

Vor Ort am Rathaus singen die Kinder der Kita „Geelbeinchen“ den Ditfurtern ein Ständchen, ehe der Fackelumzug startet; Ziel ist der Ditfurter See. Die Feuerwehr verkauft Fackeln, sie begleitet den Umzug. Genauso wie die Schalmeienkapelle, die Musik macht.

Am Volleyballplatz am See gibt es dann das knisternde und leuchtende Mai-Feuer. Für den musikalischen Rahmen sorgen die DJs von „Die Saurier“. Und beim benachbarten „Gil-lato“ können alle Besucher ihren Durst und Hunger stillen. Der Imbiss-Container öffnete dieses Jahr bereits zu Ostern, weil das Wetter passte; ab Mai geht die Saison richtig los.

Überhaupt ist der Ditfurter See eine gute Adresse für Veranstaltungen. Interessierte können sich schon einmal den 21. Juni und den 12. Juli vormerken. Bei letzterem Termin laden die Gemeinde Ditfurt und „Gil-lato“ zum „Tanz im Sand“ ein. Und am 21. Juni feiert der evangelische Kirchenkreis Halberstadt von 14.30 bis 18 Uhr zum zweiten Mal ein Tauffest am Ditfurter See.