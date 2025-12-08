weather wolkig
  4. Wirtschaft im Harz: Made in Quedlinburg, im Einsatz weltweit: Seco fertigt Teile für die größten Motoren

Bei der Seco GmbH in Quedlinburg, einem Unternehmen mit einer mehr als 140-jährigen Tradition, entstehen Bauteile für große Motoren, die weltweit im Einsatz sind. Warum die Auftragsbücher trotz weltweiter Krisen voll sind.

Von Petra Korn 08.12.2025, 10:15
Mathias Bielert, Prokurist und Betriebsleiter der Seco GmbH in Quedlinburg, erläutert bei einem Unternehmensbesuch des Wirtschaftsausschusses des Stadtrates den Produktionsprozess im Unternehmen. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Neue Kolbenkronen und -hemden sowie Pleuelstangen liegen zur Abholung aus der mechanischen Fertigung ebenso bereit wie zahlreiche Laufbuchsen. Andere werden in der großen Halle der Seco GmbH in Quedlinburg gerade an unterschiedlichen Maschinen bearbeitet. Es sind Komponenten, die künftig in Großmotoren weltweit im Einsatz sein werden.