Magdeburg. - Menschen im Harz müssen sich ab Mittwoch auf laute Kampfjet-Überflüge in niedriger Höhe einstellen. Wie die Bundeswehr mitteilte, plant die Luftwaffe mehrere Tiefflugübungen in Teilen Deutschlands durchzuführen - darunter auch über dem Harz.

Tiefflüge im Harz als Teil fliegerischer Ausbildung

Hintergrund sei die anspruchsvollste fliegerische Ausbildung, der sogenannte Waffenlehrerlehrgang (auf Englisch: „Weapons Instructor Course“).

Sie soll die Einsatzbereitschaft der Luftfahrzeugbesatzungen im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung stärken.

Die Tiefflüge finden voraussichtlich bis zum darauffolgenden Dienstag (27. Mai) in Höhen von bis zu 76 Meter statt. Neben dem Harz sind auch Gebiete im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen sowie in Mecklenburg-Vorpommern und im nördlichen Brandenburg betroffen.

Bundeswehr: Realitätsnahe Trainingsflüge im Harz

An den Wochenenden sei kein militärischer Flugbetrieb geplant, hieß es. Als Ausweichtermine sind der 5. und 6. Juni vorgesehen.

Die Bundeswehr weist darauf hin, dass es sich um notwendige, realitätsnahe Trainingsflüge handele.

Bürgerinnen und Bürger mit Fragen zum Flugbetrieb können sich demnach an den kostenlosen Bürgerservice des Luftfahrtamtes wenden.