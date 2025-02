Mitten über dem Gremminer See schwebt ein Bundeswehr-Hubschrauber. Ein Retter wird ins eisige Wasser gelassen – eine Übung mit der DRK-Wasserwacht.

Mit der Winde wird Sally Henze aus dem Rettungshubschrauber EC 135-Majorette in den Gremminer See abgeseilt.

Gräfenhainichen/MZ - Das Brummen der Turbinen ist weithin zu hören. Immer wieder fliegt ein Hubschrauber der Bundeswehr vom Fliegerhorst Holzdorf den Gremminer See bei Ferropolis an. Über dem Wasser verharrt er schließlich. Ein Retter der Wasserwacht wird am Haken der Winde ins kalte Nass heruntergelassen.