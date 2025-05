Übernachten in Ballenstedt: So viel müssen Urlauber künftig drauflegen

Ballenstedt/MZ. - 2,50 Euro am Tag - so viel müssen Urlauber ab 1. Juli zahlen, wenn sie in Ballenstedt in einem Hotel, einer Pension oder Ferienwohnung übernachten. Die Erhöhung um 50 Cent hat der Stadtrat jetzt beschlossen. Zugleich senkte er die Abgabe für zwei Personengruppen auf null.