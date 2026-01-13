Holpriger Start: Für den Wintersportverein Harzgerode war der Wintereinbruch nicht nur mit Freuden verbunden. Immerhin: Die Langläufer kamen dann doch noch auf ihre Kosten.

Kaum gespurt, ging es auch schon los.

Harzgerode/MZ. - Das herrliche Winterwetter hat am Wochenende Spaziergänger, Rodler und Skilangläufer in die Natur gelockt. Auch in Harzgerode, wo der ortsansässige Wintersportverein am Sonntagvormittag und damit relativ spät vermeldete, dass die Loipe jetzt gezogen sei.