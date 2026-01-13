Unterlagen zur Energieversorgung liegen ab sofort im Jeßnitzer Rathaus öffentlich aus.

Im Rathaus in Jeßnitz können die Unterlagen zur Wärmeplanung eingesehen werden.

Raguhn/MZ/uro. - Wie kann die klimaneutrale Umstellung der kommunalen Wärmeversorgung schrittweise bis 2045 erfolgreich bewältigt werden? Die Frage steht auch in Raguhn-Jeßnitz an. Zusammen mit den Städten Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna und Zörbig hat die Kommune deshalb ein Planungsinstrument erarbeiten lassen, das den aktuellen Stand der Wärmeversorgung erfasst und zugleich Handlungsempfehlungen aufzeigt. Die Erarbeitung des Kommunalen Wärmeplanes war für die Stadt kostenfrei. Sie wurde im Rahmen der sogenannten Kommunalrichtlinie zu 100 Prozent gefördert. Darauf weist Bürgermeister Hannes Loth (AfD) hin.