Zum Start ins neue Jahr Vorstandswechsel bei der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld - Axel Koß hört nach 45 Jahren auf
Bei der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld gab es mit dem Beginn des neuen Jahres einen Wechsel im Vorstand. Wer aufgerückt ist.
Köthen/MZ. - Bei der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld gab es mit dem Beginn des neuen Jahres einen Wechsel im Vorstand. Axel Koß geht nach langjähriger Tätigkeit als Vorstandsmitglied in den Ruhestand. 45 Jahre lang war er für die Kreissparkasse tätig und verabschiedet sich nun laut der Sparkasse auf eigenen Wunsch aus dem aktiven Dienst.