Gastronomie im Harz „Kork & Bohne“ in Quedlinburg: Café-Bar mit einzigartigem Konzept

Steven Schwarz und Marc Möser haben eine Nische für sich entdeckt und verfolgen mit ihrem „Kork & Bohne“ in Quedlinburg, das tagsüber Café und abends Bar ist, ein besonderes Konzept in der Harz-Stadt. Was Gäste hier erwartet.