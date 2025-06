Thale/MZ/son. - Ähnlich der Bürgerbeteiligung am Klimaschutzkonzept, soll es auch eine öffentliche Veranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung geben. Zu ihr lädt die Stadt Thale am Dienstag, 17. Juni, von 16 bis etwa 18 Uhr in den großen Rathaussaal ein. „Ziel der Veranstaltung ist es, die Verbraucher zu informieren, wie sie bei der Entscheidung zur Wärmeversorgung unterstützt werden können“, sagt Julia Timplan, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung im Thalenser Rathaus.

Zunächst gibt es an dem Dienstag einen kurzen Einblick in den aktuellen Stand der Wärmeplanung. Zwei Mitarbeiterinnen der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH und der Verbraucherzentrale informieren dann in kurzen Vorträgen über die Chancen und Pflichten des Gebäude-Energie-Gesetzes. Sie geben auch Tipps zum energetischen Bauen und Sanieren. Anschließend können alle Teilnehmer – aufgerufen sind Einwohner, Gewerbetreibende und Dienstleister der Einheitsgemeinde Thale – Fragen an die Expertinnen stellen.

Die Stadt startete im November 2024 mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur Energie- und Wärmeversorgung der Stadt. Es geht um die Frage, wie in Thale künftig geheizt werden könnte.

Um die Veranstaltung besser planen zu können, werde alle Interessierten gebeten, sich per E-Mail an [email protected] anzumelden.