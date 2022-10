Koks-Arzt aus Halberstadt muss für Behandlung seines Opfers zahlen

Halberstadt/Magdeburg/MZ - Er hat seiner Geliebten beim Sex ohne deren Wissen - vermutlich mit seinem Penis - eine so große Menge Kokain verabreicht, dass sie später an den Folgen des Rauschgifts starb: Der drogenabhängige ehemalige Chefarzt am Ameos-Klinikum Halberstadt sitzt deswegen im Maßregelvollzug. Nun muss er auch die Behandlungskosten für die aus Schönebeck stammende Frau übernehmen und exakt 13.280,37 Euro an die Krankenkasse IKK gesund plus bezahlen. Das hat das Landgericht Magdeburg am Dienstag in einem Zivilprozess entschieden.