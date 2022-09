Halberstadt/Magdeburg/MZ - Es ist fast auf den Tag genau vier Jahre her, dass der damals 42-jährige Mediziner zum ersten Mal vor Gericht stand.

Am 28. September 2018 begann vor dem Landgericht Magdeburg gegen einen ehemaligen Chefarzt des Halberstädter Ameos-Klinikums der Strafprozess, in dessen Ergebnis der Mann zu neun Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteil wurde. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Arzt seiner Geliebten aus Schönebeck beim Sex heimlich Kokain verabreicht hat - an dem sie schließlich gestorben ist.

Mediziner soll 13.000 Euro Schadensersatz zahlen

Seit Dienstag steht der Arzt wieder vor dem Landgericht. Diesmal allerdings in einem Zivilprozess. Geklagt hat laut einem Gerichtssprecher eine Krankenkasse, die von dem Beklagten rund 13.000 Euro Schadensersatz fordert. Die Krankenkasse habe die Behandlung der Frau bezahlt, die schließlich an den Folgen der Überdosis gestorben ist.

„Die Krankenkasse verweist darauf, dass das Strafgericht bereits rechtskräftig und fehlerfrei festgestellt habe, dass der Beklagte das Kokain der Frau verabreicht habe und sie deswegen gestorben sei“, so der Gerichtssprecher weiter. Ein Urteil sei am Dienstag allerdings nicht zu erwarten. „Wie im Zivilverfahren üblich wird im Termin die Sach- und Rechtslage mit Rechtsanwälten der Parteien und dem Gericht erörtert. Mit einer Entscheidung ist an diesem Tag noch nicht zu rechnen. Hierfür wird in der Regel ein Verkündungstermin anberaumt.“