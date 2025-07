Lucie Krüger, Elaysa Freya Keller und Emmi Blanck (von links) vom Jugendclub Elf rätseln, welchen Weg sie in das Maislabyrinth nehmen.

Aschersleben/MZ - Die Erdschollen sind zwar holprig, trotzdem stapft eine Schar Frauen gut gelaunt über den Acker an der Bundesstraße 185 bei Aschersleben. An der Straße nach Ermsleben ist am Kreisverkehr der Südumfahrung, nahezu exakt im Mittelpunkt der Diagonalen der Städte Aschersleben, Seeland, Falkenstein und Arnstein, ein Maislabyrinth entstanden.