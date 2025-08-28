weather gewitter
Halle (Saale), Deutschland
Beliebte Veranstaltungsreihe im Harz Klubabende in Quedlinburg starten wieder: Darauf können sich Besucher freuen

Der Klub im Kultur- und Heimatverein Quedlinburg lädt wieder zu Vortragsabenden ein. Was für die nächsten Veranstaltungen geplant ist.

28.08.2025, 11:30
Die Vortragsveranstaltungen des Klubs finden Bildungshaus Carl Ritter in Quedlinburg statt.
Die Vortragsveranstaltungen des Klubs finden Bildungshaus Carl Ritter in Quedlinburg statt. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ/pek. - Nach der Sommerpause starten sie wieder: die Vortragsabende, zu denen der Klub im Kultur- und Heimatverein Quedlinburg einlädt. Im September und Oktober sind insgesamt vier Veranstaltungen der beliebten Reihe geplant - mit ganz unterschiedlichen Themen.