Der Klub im Kultur- und Heimatverein Quedlinburg lädt wieder zu Vortragsabenden ein. Was für die nächsten Veranstaltungen geplant ist.

Klubabende in Quedlinburg starten wieder: Darauf können sich Besucher freuen

Die Vortragsveranstaltungen des Klubs finden Bildungshaus Carl Ritter in Quedlinburg statt.

Quedlinburg/MZ/pek. - Nach der Sommerpause starten sie wieder: die Vortragsabende, zu denen der Klub im Kultur- und Heimatverein Quedlinburg einlädt. Im September und Oktober sind insgesamt vier Veranstaltungen der beliebten Reihe geplant - mit ganz unterschiedlichen Themen.