Beliebte Veranstaltungsreihe im Harz Klubabende in Quedlinburg starten wieder: Darauf können sich Besucher freuen
Der Klub im Kultur- und Heimatverein Quedlinburg lädt wieder zu Vortragsabenden ein. Was für die nächsten Veranstaltungen geplant ist.
Quedlinburg/MZ/pek. - Nach der Sommerpause starten sie wieder: die Vortragsabende, zu denen der Klub im Kultur- und Heimatverein Quedlinburg einlädt. Im September und Oktober sind insgesamt vier Veranstaltungen der beliebten Reihe geplant - mit ganz unterschiedlichen Themen.