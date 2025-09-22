Der 14-jährige Levi Francke aus Quedlinburg hat sich für die Tischtennis-Bezirksmeisterschaft qualifiziert – ein nächster Schritt auf seinem Weg. Wofür der Nachwuchssportler, der eines Tages in der Bundesliga spielen möchte, aktuell besonders trainiert, und wie er sich selbst Unterstützung geholt hat.

Kleine Bälle, große Ziele: 14-jähriger Tischtennisspieler aus Quedlinburg will in die Bundesliga

Freuen sich gemeinsam über den Erfolg bei der Kreiseinzelmeisterschaft: Tischtennisspieler Levi Francke (r.) und Tim Wiesenmüller-Kune von der Parfümerie Flair in Quedlinburg, die den jungen Sportler pünktlich zum Turnier mit zwei Trikots ausgestattet hat.

Quedlinburg/MZ. - Tischtennis, sagt Levi Francke, spiele er mit großer Leidenschaft. Und hier hat der 14-Jährige noch viel vor. Gerade hat er sich bei den Kreiseinzelmeisterschaften in der Altersklasse U19 Platz zwei gesichert; er unterlag im Finale seinem 18-jährigen Gegenspieler. Aber mit Platz zwei „bin ich qualifiziert für die Bezirksmeisterschaft im November. Das war mein größtes Ziel.“