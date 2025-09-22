Junger Sportler aus dem Harz Kleine Bälle, große Ziele: 14-jähriger Tischtennisspieler aus Quedlinburg will in die Bundesliga
Der 14-jährige Levi Francke aus Quedlinburg hat sich für die Tischtennis-Bezirksmeisterschaft qualifiziert – ein nächster Schritt auf seinem Weg. Wofür der Nachwuchssportler, der eines Tages in der Bundesliga spielen möchte, aktuell besonders trainiert, und wie er sich selbst Unterstützung geholt hat.
22.09.2025, 19:45
Quedlinburg/MZ. - Tischtennis, sagt Levi Francke, spiele er mit großer Leidenschaft. Und hier hat der 14-Jährige noch viel vor. Gerade hat er sich bei den Kreiseinzelmeisterschaften in der Altersklasse U19 Platz zwei gesichert; er unterlag im Finale seinem 18-jährigen Gegenspieler. Aber mit Platz zwei „bin ich qualifiziert für die Bezirksmeisterschaft im November. Das war mein größtes Ziel.“