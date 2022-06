Kirchengemeinden aus Quedlinburg unterstützen Tafel

Quedlinburg/MZ - Von Nudeln über Marmelade, Cornflakes, Kaffee und Kondensmilch bis hin zu Mehl, jeder Menge Ravioli und auch etwas Öl: Im Transporter stapeln sich Lebensmittel im Wert von 450 Euro, die die Evangelische Kirchengemeinde Quedlinburg eingekauft hat. Und die Pfarrerin Franziska Junge jetzt in der Quedlinburger Weberstraße ebenso an Robin Gerloff, Koordinator der Tafeln Quedlinburg, Halberstadt und Wernigerode beim Awo-Kreisverband Harz, übergeben hat wie einen Geldbetrag in Höhe von 400 Euro. Möglich geworden ist das durch die Kollekte, die beim ökumenischen Gottesdienst der vier in der Stadt aktiven Glaubensgemeinschaften – der evangelischen Kirchengemeinde, der katholischen Gemeinde, der Adventgemeinde und der freikirchlichen-evangelischen Gemeinde – zu Pfingsten im Rahmen der Königstage gesammelt worden ist.

