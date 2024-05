Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Neudorf/MZ. - Tessa weiß, wie’s geht. „Ich habe schon ein paar Mal gepflanzt“, sagt die Zehnjährige, „das ist gut für die Natur. Und ich find’s cool.“ Da war es für sie keine Frage, der Einladung der Stadt Harzgerode, des Forstbetriebs Ostharz und des Harzklub-Zweigvereins Neudorf zu folgen. Unter dem Motto „Gemeinsam wachsen! Jedem Kind ein Baum“ hatten sie alle Kinder aus den Ortsteilen um Harzgerode ab Geburtsjahr 2009 zu einer Baumpflanzaktion eingeladen. Sie fand am Wochenende auf einer rund ein Hektar großen Fläche in der Nähe vom Birnbaumteich bei Neudorf statt. Am Freitag waren schon die Kinder aus Schielo, Königerode und Straßberg dran. Letztere hatten die Feuerwehr dabei – und damit auch Wasser. Sicher ist sicher, wenn es ums Anwachsen geht.