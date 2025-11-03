Der Ernährungswirtschaft im Harz- und Salzlandkreis fehlen Auszubildende, gleichzeitig gehen viele Beschäftigte bald in Rente. Unternehmen wie die Keunecke Feinkost GmbH in Badeborn setzen deshalb auch auf Quereinsteiger – mit Erfolg. Zwei Frauen erzählen, warum sie den Berufswechsel gewagt haben.

Keunecke Feinkost sucht Mitarbeiter und geht dabei neue Wege

Monika Becher arbeitet bei der Firma Keunecke Feinkost in Badeborn. Sie ist Quereinsteigerin und war vorher in einer Bäckerei tätig.

Badeborn/MZ. - Vor fünf Jahren gab es in den Unternehmen der Ernährungswirtschaft im Harz- und Salzlandkreis 42 Auszubildende. 2024 waren es nach Angaben der Agentur für Arbeit nur noch 27. Zugleich ist ein Viertel der rund 1.100 Beschäftigten älter als 55 Jahre. Wie geht die traditionsreiche Branche damit um?