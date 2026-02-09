Drei Besuche an der SB-Stelle in Bad Suderode, drei Fehlermeldungen: Das sorgt für Fragen. Die Harzsparkasse erklärt die Störungen - und hat eine gute Nachricht.

Kein Geld aus „Spardose“ in Bad Suderode? Was hinter der Störung steckt

Die SB-Stelle mit einem Geldautomaten auf dem Markt in Bad Suderode gibt es seit August 2024. Ein Leser hat hier Störungen festgestellt.

Bad Suderode/MZ. - Mit ihr wird nach der Schließung der Filiale weiter ein Angebot der Harzsparkasse in Bad Suderode vorgehalten: die an eine große Spardose erinnernde rot-weiße SB-Stelle auf dem Markt des Erholungsortes. Doch einem MZ-Leser zufolge funktioniert der SB-Betrieb nicht immer: Er nutze zugegebenermaßen das Angebot nicht häufig, räumt der Leser ein, habe sich hier drei Mal am Geldautomaten Bargeld auszahlen lassen wollen. „Aber jedes Mal ist hier „Vorübergehend außer Betrieb“ angezeigt worden.“