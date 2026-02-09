Die Zahl junger Menschen unter 25 ohne Job steigt wieder – auch im Harzkreis. Hier setzt die Agentur für Arbeit mit zahlreichen Partnern auf ein ganzes Bündel an Projekten, um diesem Trend entgegenzuwirken. Und das möglichst frühzeitig.

Wie der steigenden Jugendarbeitslosigkeit im Harz der Kampf angesagt wird

Blick auf einen Teil des Gebäudes der Agentur für Arbeit in Halberstadt.

Halberstadt/Quedlinburg. - Die Kurve zeigt nach oben. In diesem Fall eher Anlass zur Sorge als zur Freude. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt wieder. So waren im Januar 9,3 Prozent aller Arbeitslosen im Landkreis Harz jünger als 25.