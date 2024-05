Die Arbeiten im Inneren des letzten, vom Franziskanerkloster in Quedlinburg erhaltenen Gebäudeteil gehen weiter. Was hier erfolgt und wer die Räume künftig nutzen soll.

Kapelle wird geputzt: Wer Teil eines ehemaligen Klosters in Quedlinburg nutzen soll

Quedlinburg/MZ. - Die Grundinstallationen für die Elektro- und Heizungsanlagen sind fertig, Schalter, Steckdosen und Co. sollen folgen, wenn die Innenputzarbeiten abgeschlossen sind. Ein Ausgleichsputz ist am Mauerwerk im Unter- wie im Obergeschoss der Franziskanerkapelle in Quedlinburg bereits angebracht; nun sind Mitarbeiter der Immobilien-Service Wiedenbein GmbH aus Westerhausen dabei, einen zweilagigen Kalkputz aufzutragen.