Seit 22 Jahren erstellt der Ballenstedter Klaus Gebhardt Kalender mit historischen Ansichten seiner Heimatstadt. Die Ausgabe für 2026 hat wieder einige Überraschungen zu bieten.

Klaus Gebhardt (l.) bringt seit über Jahren Kalender mit historischen Ansichten Ballenstedts heraus. Dabei unterstützt ihn vor allem der Sammler Herbert Dzienkowski (r.). Der Schlossbahnhof, vor dem sie stehen, ist in einer historischen Ansicht im Kalender 2026 zu sehen.

Ballenstedt/MZ. - Zwei Kinder und ein kleiner Hund sitzen auf einem fliegenden Koffer. Der Junge winkt, das Mädchen hält mit einem Fernrohr Ausschau: „Wir fliegen lustig durch die Welt und landen dort, wo's uns gefällt“ - und das ist in diesem Fall Ballenstedt. Die Postkarte mit einem Gruß aus der Stadt wird zum Deckblatt eines Kalenders, der ein begehrtes Sammlerobjekt ist. Denn wo, wenn nicht hier sind so viele besondere, originelle, außergewöhnliche und manchmal auch schon vergessene Ansichten Ballenstedts auf einen Blick zu sehen.