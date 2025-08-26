Begehrtes Sammlerobjekt aus dem Harz Kalender 2026 zeigt überraschende Ansichten von Ballenstedt
Seit 22 Jahren erstellt der Ballenstedter Klaus Gebhardt Kalender mit historischen Ansichten seiner Heimatstadt. Die Ausgabe für 2026 hat wieder einige Überraschungen zu bieten.
Ballenstedt/MZ. - Zwei Kinder und ein kleiner Hund sitzen auf einem fliegenden Koffer. Der Junge winkt, das Mädchen hält mit einem Fernrohr Ausschau: „Wir fliegen lustig durch die Welt und landen dort, wo's uns gefällt“ - und das ist in diesem Fall Ballenstedt. Die Postkarte mit einem Gruß aus der Stadt wird zum Deckblatt eines Kalenders, der ein begehrtes Sammlerobjekt ist. Denn wo, wenn nicht hier sind so viele besondere, originelle, außergewöhnliche und manchmal auch schon vergessene Ansichten Ballenstedts auf einen Blick zu sehen.