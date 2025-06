Junge Hilfe für ein altes Denkmal: Was ein Ehemaligen-Treffen in Quedlinburg besonders macht

Quedlinburg/MZ. - Stimmengewirr klingt von der Seweckenwarte bei Quedlinburg hinunter zur wenige Meter entfernten Stempelstelle der Harzer Wandernadel. Oben, am und im mittelalterlichen Turm, wird geschachtet, geklopft, angemischt, verspachtelt. 22 junge Frauen und Männer, die in den vergangenen fünf Jahrgängen ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege bei der Jugendbauhütte Quedlinburg absolviert haben, sind hier bei der Arbeit.