Stadtreinigung, Grünpflege, Straßenunterhaltung in Harzgerode Immer unter Beobachtung – das schwere Los der Bauhofmitarbeiter

13 Ortsteile, 70 Hektar – und straff zu tun: Tag für Tag bringen die Bauhofmitarbeiter die Stadt Harzgerode auf Vordermann. Wofür sie zuständig sind, und wie sich der Harzgeröder Bauhof seit der Zentralisierung vor 15 Jahren entwickelt hat.