Stadtreinigung, Grünpflege, Straßenunterhaltung in Harzgerode Immer unter Beobachtung – das schwere Los der Bauhofmitarbeiter
13 Ortsteile, 70 Hektar – und straff zu tun: Tag für Tag bringen die Bauhofmitarbeiter die Stadt Harzgerode auf Vordermann. Wofür sie zuständig sind, und wie sich der Harzgeröder Bauhof seit der Zentralisierung vor 15 Jahren entwickelt hat.
02.09.2025, 11:45
Harzgerode/MZ. - Es war ein heikles Thema, damals im Zuge der Stadtgründung: die Zentralisierung des Bauhofs in Harzgerode. Vor 15 Jahren wurde sie angeschoben. Angeschoben, weil nicht über Nacht aus acht eins wird.