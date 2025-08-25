Mal schnell was einkaufen, das geht im Ballenstedter Ortsteil Badeborn seit Jahren nicht mehr. Mit dem Startup „Dein Schopp“ wollen sie sich ihren Dorfladen zurückholen. Sie sind auf dem besten Weg, das zu schaffen.

Immer mehr Badeborner wollen ihren Dorfladen

Wie hier in Burgkemnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) könnte der Dorfladen in Badeborn aussehen.

Badeborn/MZ. - Die Eröffnung eines Dorfladens in Badeborn unter dem Dach von „Dein Schopp“ rückt in greifbare Nähe: 164 Abos sind bereits signalisiert, das entspricht 81 Prozent der nötigen Anzahl. Auch die Zahl der interessierten Investoren, die eine größere Summe beisteuern wollen, ist nach Angaben der Bio Schopp UG auf 15 gestiegen. Sie betreibt die Dorfläden.