Quedlinburg/MZ - Zwei Verkaufsstände sind auf dem Stiftsberg in Quedlinburg bereits aufgebaut. Sie stehen auf dem Plateau vor dem Biergarten vom „Schlosskrug am Dom“; die Traditionsgaststätte soll saniert werden. In dieser Zeit soll – so der Wunsch der Stadtverwaltung – ein Imbissangebot für die Besucher auf dem Stiftsberg vorgehalten werden. Zum Anbieter hat sich zwischenzeitlich der Wirtschafts-, Vergabe- und Liegenschaftsausschuss des Stadtrates in nichtöffentlicher Sitzung positioniert.

